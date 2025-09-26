Es sind gleich drei besondere Ereignisse, die auch das kommenden Jahr in Suhl zu einem besonderen werden lassen. Denn nicht nur das legendäre Rennsteiglied begeht im April 2026 seinen 75. Tag der Uraufführung, auch Herbert Roth hätte im Dezember 2026 seinen 100. Geburtstag feiern können. Darüber hinaus ist es im Mai nächsten Jahres 130 Jahre her, dass der Rennsteigverein 1896 gegründet wurde. Das sind Anlässe, die eng miteinander verwoben sind, die die Region noch heute prägen und für die im kommenden Jahr über die Monate verteilt verschiedene Veranstaltungen angedacht sind. Das kündigte Steven Bickel vom Oberbürgermeisterbüro zu jüngsten Kulturausschusssitzung an und berichtete über den aktuellen Stand der Vorbereitungen mit vielen Partnern.