Stark war die Beteiligung wieder bei der traditionellen Sülzfelder Osterwanderung. Bereits kurz vor 11 Uhr, dem Start zur diesjährigen Ostertour, war der Platz unterhalb der Dorflinde nahe der Kirche schon sehr gut mit Wanderlustigen und auch Kindern besucht. Nach einer kurzen Begrüßung und der Bekanntgabe der diesjährigen Route, welche dieses Mal um den hauseigenen Stillberg führte, startete der Tross. Durch das Dorf führte der Weg zum Hausberg, den sich die Sülzfelder gebietsmäßig mit den Untermaßfeldern teilen, zunächst in Richtung Gewerbegebiet in Richtung Still.