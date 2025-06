Das Auto lasse ich in der Garage, alles wird heute gelaufen. Vom Startpunkt Wilhelmshöhe auf dem Lautenberg geht es erst mal hinunter in die Stadt, über den Markt zur Hohen Röder. Der kurze steile Anstieg lässt das erste Mal den Puls steigen. Dann geht es die Ilmenauer Straße hoch, vorbei am ehemaligen Gelben Koffer bis zur Tierparkkurve. Die nächsten Minuten entlang der Straße gehören nicht zu den Höhepunkten des Tages. Aber auch das geht vorbei und an der Haarnadelkurve laufe ich gerade aus weiter zum Steinhorstweg. Eine Stunde ist inzwischen vergangen. Der Straßenlärm nimmt ab, sogar Vogelgezwitscher ist zu hören. Der Weg führt nun in mäßiger Steigung die nächste Stunde bergauf. Es kommt eine Abzweigung zum Ringberghotel, eine zur Rimbachhütte und ziemlich versteckt und trotzdem gepflegt auf der linken Wegseite das Grab eines unbekannten Soldaten. An einigen Stellen hat man einen schönen Blick auf Goldlauter.