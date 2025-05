Wandern um Kaltensundheim: Gemeinschaft und die Rhön genießen

Nachdem die beiden Wanderungen im Vorjahr so einen großen Zuspruch erfahren hatten, luden die Kirchgemeinden Kaltensundheim und Erbenhausen am Sonntag zur nächsten geführten Tour ein. 2024 war man von Aschenhausen nach Kaltensundheim sowie von Erbenhausen nach Melpers gewandert – nun hat man also alle Orte des Kirchspiels „erlaufen“. Der Vorschlag dazu war von Andreas Nolda aus der Lottenmühle gekommen – er ist Sänger im St-Albanus-Chor und zugleich zertifizierter Natur- und Landschaftsführer. Mit vielen Stopps führte die Strecke von Kaltensundheim nach Erbenhausen – mit besonderen Einblicken in Natur und Geschichte entlang des Weges.