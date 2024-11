Wandern statt Skifahren: Bergwacht warnt vor eisigen Wanderwegen - und zieht Bilanz

Erfurt (dpa/th) - Mit der nahenden Wintersaison hat die Bergwacht in Thüringen besonders die Wanderwege im Blick. "Es ist schon bemerkbar, dass weniger Schnee fällt und wir weniger Skiunfälle haben", sagte Daniel Fritzsche vom Deutschen Roten Kreuz in Thüringen. Die Menschen gingen aber trotzdem in die Natur und damit steige die Zahl der Wanderunfälle. Die Wanderwege in den Wäldern seien oft stark vereist. "In Kammlagen des Thüringer Waldes ist das teils eine zentimeterdicke Eisschicht", warnte Fritzsche.