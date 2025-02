Wandern mit Gerd: Mit dem Wandertaler zum Losgewinn

Wer im Meininger Umland an einer von der Tourist-Information organisierten Wanderung teilnimmt, erhält einen sogenannten „Wandertaler“ als Quittungsbeleg. Wer diesen Taler im November in eine Sammelbox in der Tourist-Information eingeworfen hat, nahm man an einer Verlosung teil. Unter den Teilnehmern wurde ein Gutschein vom Meininger Gasthaus „Zum Goldenen Zwinger“ sowie drei Flaschen „Meininger Wein“ verlost. „Meininger Wein“ deshalb, weil Wanderführer Gerd Börner damit überraschte, die erste schriftliche Erwähnung der Weinproduktion 1453 in Meiningen in eine Weinflasche zu verwandeln. Entstanden ist ein Rotwein namens „Kälbleins Wässerle“. Zu den glücklichen Gewinnern zählen Elisabeth Biesgen, Jürgen Bornscheuer und Frau Reim. Alle drei Gewinner sind Meininger Wanderfreunde, die 2024 mehrfach an den Touren in das Meininger Umland teilgenommen haben.