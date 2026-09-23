Von der Hüttengaudi im Grabfeld über den Familienausflug zur Donopskuppe bis zur Wanderung mit Kolleginnen und Kollegen auf den Dolmar: Auch auf den letzten Metern hat der Bewegungswettbewerb „Wandern mit andern“ noch einmal zahlreiche Menschen in der Region zum Mitmachen motiviert. Die eingereichten Wanderberichte zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig gemeinsames Wandern sein kann. Gleichzeitig stehen die Gewinnerinnen der abschließenden Verlosung fest: Agnes Herbert aus Berkach, Sabrina Kaiser aus Wasungen und Doreen Hirn aus Queienfeld dürfen sich über einen Geldpreis freuen.