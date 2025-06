Wer wandert, hat im Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Chance auf attraktive Gewinne. Noch bis zum 31. August 2025 kann sich jeder, der Spaß an Bewegung hat, für den Wettbewerb „Wandern mit andern“ anmelden, den das Landratsamt in diesem Jahr zum fünften Mal auslobt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern winken dabei monatlich Geldpreise in Höhe von 200, 100 und 50 Euro.