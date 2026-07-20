Schattige Waldwege, idyllische Touren entlang von Flüssen und Bächen, traumhafte Sonnenuntergänge: Auch in der Sommer- und Ferienzeit bietet die Prachtregion Schmalkalden-Meiningen beste Voraussetzungen für ausgiebige Wanderungen und kurze Streifzüge durch die Natur. Der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes setzt mit seinem Gewinnspiel „Wandern mit andern“ von Mai bis September zusätzliche Anreize, den Landkreis bei einer Wanderung zu entdecken.