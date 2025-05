„Nur, wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“ – so hat es einst Johann Wolfgang von Goethe formuliert und dabei ein Plädoyer für das Wandern gehalten. Wer wandern geht, entdeckt nicht nur die Welt um sich herum aus einer ganz neuen Perspektive. Die Bewegung an der frischen Luft fördert auch die körperliche und mentale Gesundheit, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei und ist noch dazu eine ideale Freizeitbeschäftigung, der man sowohl in einer Gemeinschaft als auch ganz für sich allein nachgehen kann.