Pünktlich zu Christi Himmelfahrt und zum zeitgleichen Tag des Wanderns am 14. Mai ruft der Landkreis zum sechsten Mal seinen beliebten Bewegungswettbewerb „Wandern mit andern“ in der Prachtregion Schmalkalden-Meiningen aus. Vom 14. Mai bis zum 13. September 2026 heißt es wieder: Wanderschuhe schnüren und los geht’s! Das Landratsamt lädt Lauffreudige, aber auch „Bewegungsmuffel“ jeden Alters ein, gemeinsam aktiv zu werden und die Schönheit der Heimat zu entdecken.