Pünktlich zu Christi Himmelfahrt und zum zeitgleichen Tag des Wanderns am 14. Mai ruft der Landkreis zum sechsten Mal seinen beliebten Bewegungswettbewerb „Wandern mit andern“ in der Prachtregion Schmalkalden-Meiningen aus. Vom 14. Mai bis zum 13. September 2026 heißt es wieder: Wanderschuhe schnüren und los geht’s! Das Landratsamt lädt Lauffreudige, aber auch „Bewegungsmuffel“ jeden Alters ein, gemeinsam aktiv zu werden und die Schönheit der Heimat zu entdecken.
„Wandern mit andern“ Alt und Jung auf die Beine bringen
Redaktion 08.05.2026 - 16:00 Uhr