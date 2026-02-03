Hunderttausende Menschen wandern ja so gerne, am Rennsteig durch das Land. Mit dem Beutel auf dem Rücken, und bald neuer Beschilderung vor der Nase, läuft es sich demnächst wohl sogar noch ein wenig besser. Das wünscht sich zumindest der Regionalverbund Thüringer Wald und das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum. Denn der 169,7 Kilometer lange Rennsteig steht vor einer sichtbaren Veränderung.