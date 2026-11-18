Den eingefleischten Wanderern ist die Steinhorst-Hütte natürlich ein Begriff. Aber viele Suhler wissen nicht, wo dieses interessante Ausflugsziel liegt. Zu DDR-Zeiten Domizil der Elektriker-Brigade des Simson-Werkes, hat die Ortsgruppe Suhl des Rennsteigvereins 1896 e. V. die Hütte 1992 übernommen und unternahm eine grundhafte Sanierung. Seitdem betreibt sie das Objekt jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr – „und das bei jedem Wetter“, informiert Ernst Haberland, Vorsitzender der Ortsgruppe Suhl des Rennsteigvereins 1896.