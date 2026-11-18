Hier tragen nur die Füße hin

Die Berg- und Wanderhütte am Steinhorst (sühlerisch „Staiwuescht“) ist nur zu Fuß erreichbar. Am günstigsten ist der Weg von Suhl-Lauter über den (unteren) Steinhorstweg rund 700 Meter bergauf. Möglich ist auch, von Goldlauter über den Schieferhügel oder vom Suhler Himmelreich über die Großwiese am Lauterköpfchen die ausgeschilderten Wege (RV-Hütte) zu benutzen. Eine herrliche Sicht bietet sich von hier bis hinauf zum Kamm des Thüringer Waldes. Der Blick reicht vom Wilden Kopf über den Großen Beerberg und den Rosenkopf bis zum Fichtenkopf.