Wer hätte zu Beginn des Jahrtausends – als wir gelegentlich noch mit riesigen Karten mitunter im Wind herumfuchtelten – schon geahnt, wie rasant sich der mobile Lebenswandel einmal entwickeln würde? Denn wer hierzulande liebliche Wanderwege, wie den Hochrhöner, bezwingen will oder bei passendem Wetter mit dem Rad die Region zu erkunden sucht, dem eröffnen sich heutzutage schier ungeahnte Möglichkeiten. Es war genau die schöne Natur der Region, die den Berliner Alexander Ratter dazu bewogen hat, unsere Redaktion zu kontaktieren. Wie der Softwareentwickler im Telefongespräch schildert, sei seine neue Applikation geradezu prädestiniert für die vielen schönen Pfade, die es im Wartburgkreis und in ganz Südthüringen gibt.