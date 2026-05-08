Was hinter multisensorischen Lern- und Spielboards steckt, zeigten Til und Tom Korn aus Allersdorf und Luca Hübner aus Egelsdorf am Wichtelpfad unterhalb des Langen Berges. Als Schüler der Regelschlule Königsee haben sie sich genau solche Borads als Projektarbeit ausgesucht. Schon im vergangenen Jahr hatten sie mit ihrer Arbeit begonnen, erzählen sie bei der jetzt erfolgten Übergabe. Es sind Elemente, die den Wichtelpfad weiter aufwerten und für jung und alt zu jeder Jahreszeit attraktiv machen.