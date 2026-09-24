Wandern Deutscher Wandertag lädt zu grenzüberschreitenden Touren

Oberwiesenthal (dpa/sn) - Wanderer aus ganz Deutschland treffen sich von diesem Donnerstag an in Oberwiesenthal zum Deutschen Wandertag. Bis zum Wochenende werden dazu zahlreiche Touren beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze geboten. So werde erlebbar, was Europa im Alltag bedeuten könne, sagte der Präsident des Deutschen Wanderverbandes Michael Ermrich. "Gerade die grenzüberschreitenden Wanderungen zeigen, dass Wege verbinden." Der Wandertag sei für die Vereine ein wichtiger Treff für Austausch, Begegnung und die gemeinsame Arbeit an der Zukunft des Wanderns.