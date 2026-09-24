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Wandern Deutscher Wandertag lädt zu grenzüberschreitenden Touren

Grenzenlos wandern: Rund um den Fichtelberg locken zum Deutschen Wandertag Touren beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze. Der Wander-Treff rückt den europäischen Gedanken in den Fokus.

Oberwiesenthal (dpa/sn) - Wanderer aus ganz Deutschland treffen sich von diesem Donnerstag an in Oberwiesenthal zum Deutschen Wandertag. Bis zum Wochenende werden dazu zahlreiche Touren beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze geboten. So werde erlebbar, was Europa im Alltag bedeuten könne, sagte der Präsident des Deutschen Wanderverbandes Michael Ermrich. "Gerade die grenzüberschreitenden Wanderungen zeigen, dass Wege verbinden." Der Wandertag sei für die Vereine ein wichtiger Treff für Austausch, Begegnung und die gemeinsame Arbeit an der Zukunft des Wanderns.

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Geboten werden zahlreiche Touren rund um den Fichtelberg und den benachbarten Keilberg (Klinovec). Thematisch geht es dabei auch um die Bergbaugeschichte der zum Unesco-Welterbe zählenden Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. 

Wander-Treff bekommt europäische Dimension

Der Deutsche Wandertag fällt dieses Jahr zusammen mit dem europäischen Wanderfest Eurorando, das schon am vergangenen Wochenende in der Region gestartet ist. Diese Verbindung gebe dem Wandertag eine besondere europäische Dimension, betonte Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict. 

Als Höhepunkt gilt ein Festumzug am Sonnabend vom tschechischen Boží Dar (Gottesgab) nach Oberwiesenthal. Dort erwartet die Besucher zum Finale nicht nur eine traditionelle Bergparade, sondern auch ein Musikprogramm, eine Feuershow und eine Mondscheinfahrt mit der Fichtelbergbahn.