Eigentlich hatte der Wernshäuser Wander- und Heimatverein zur Vorfeier des 40. Geburtstags ihrer Wanderhütte Gäste aus Erfurt eingeladen. Immerhin förderte das Finanzministerium den neuesten Ausbauschritt des Domizils an der Reichenleite mit 1800 Euro, und gerne hätten sich die Wernshäuser dafür bei Finanzministerin Katja Wolf persönlich bedankt. Doch daraus wurde nichts, der Besuch sagte ab. Es war wohl der Ferienzeit geschuldet.