Wanderhütte in Neuhaus am Rennweg: Wer kennt die Brandstifter?

Angesichts der derzeitigen trockenen Witterung hätte ein Vorfall am Nachmittag des 8. Juli deutlich schlimmer enden können. Wie die Polizei in Saalfeld jetzt mitteilte, hatten bislang unbekannte Täter an jenem Mittwoch, gegen 16 Uhr, mittels Streichhölzern einen Papierhaufen unter einer dreiecksförmigen Wanderschutzhütte im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neuhaus am Rennweg angezündet. Die Schutzhütte befindet sich im Wald an einem Feldweg nahe der Straße. Die über die Rettungsleitstelle alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass glücklicherweise kein Sachschaden entstand.