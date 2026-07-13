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Wanderhütte in Neuhaus am Rennweg Wer kennt die Brandstifter?

Die Polizei sucht Zeugen einer versuchten Brandstiftung. Ziel war bereits am 8. Juni eine Wanderschutzhütte in Neuhaus am Rennweg.

Wanderhütte in Neuhaus am Rennweg: Wer kennt die Brandstifter?
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Feuerwehr im Einsatz. Foto: dpa/dvo

Angesichts der derzeitigen trockenen Witterung hätte ein Vorfall am Nachmittag des 8. Juli deutlich schlimmer enden können. Wie die Polizei in Saalfeld jetzt mitteilte, hatten bislang unbekannte Täter an jenem Mittwoch, gegen 16 Uhr, mittels Streichhölzern einen Papierhaufen unter einer dreiecksförmigen Wanderschutzhütte im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neuhaus am Rennweg angezündet. Die Schutzhütte befindet sich im Wald an einem Feldweg nahe der Straße. Die über die Rettungsleitstelle alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass glücklicherweise kein Sachschaden entstand.

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Trotzdem ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung. Gesucht werden Zeugen, die am Mittwoch, 8. Juli, gegen 16 Uhr oder früher, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wanderschutzhütte beziehungsweise auf den angrenzenden Wald- und Feldwegen bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Bitte bei der Polizei Sonneberg anrufen: (0 36 75) 87 50.