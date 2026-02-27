Wander-Saison: Viele Angebote zum Start

Auf zum Jungfernstein

Eine Wanderung zum Jungfernstein wird am 15. März angeboten. Die Wanderer treffen sich für die Tour um 10.45 Uhr an der Bushaltestelle in der Meininger Klostergasse. Von dort aus geht es mit der Stadtlinie nach Dreißigacker bis zur Haltestelle am Wasserturm. Hier beginnt die eigentliche Wanderung durch den Herpfer Wald zum Jungfernstein oberhalb von Herpf. Dieser Stein entstand einer Sage beziehungsweise Überlieferung nach zu Ehren eines im Dreißigjährigen Krieg umgebrachten jungen Mädchens namens Brigitta. Der „Grabstein“ stand 300 Jahre an dieser Stelle und ist nach dem Zweiten Weltkrieg leider verschwunden. 2014 wurde er durch engagierte Herpfer Bürger neu errichtet, damit diese traurige Geschichte nicht aus dem historischen Gedächtnis verschwindet. Nach dem Besuch am Jungfernstein geht es über den Herpfer Fußweg direkt zurück nach Meiningen.