Wanderfreunden wird es im März in und um Meiningen herum nicht langweilig. Es werden zahlreiche Touren angeboten. Und zu Ostern lockt der MDR Osterspaziergang.

Wander-Saison: Viele Angebote zum Start
Wanderschuhe und Wanderstöcke werden nun wieder gebraucht. Ist gibt in und um Meiningen herum ab März zahlreiche geführte Touren. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn

Los geht es schon am 1. März mit der Hütes-Wanderung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Tourist-Information. Die beliebte Wanderung, ist ein etwa acht Kilometer lange kulinarische Tour nach Dreißigacker. Über den Limbachsweg und die Kuhtrifft führt die Strecke straff bergan zum Fliederhain. Danach warten herrliche Aussichten entlang des Weges der alten Steinbrüche bis nach Dreißigacker. In dem renommierten Gasthaus „Zum Hirsch“ in der Dorfmitte dürfen dann sonntags-typisch originale „Mäninger Hütes“ genossen werden. Nach dem Mittagessen führt die Wanderung über den Kreuzberg entspannt zurück nach Meiningen. Die ausgewählten Wege sind flexibel – je nach Wetter und Wegezustand. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig. Kosten: 7 Euro pro Person (Kinder unter 16 Jahren wandern kostenfrei.) Das Essen in der Gaststätte zahlt jeder selbst.

Auf zum Jungfernstein

Eine Wanderung zum Jungfernstein wird am 15. März angeboten. Die Wanderer treffen sich für die Tour um 10.45 Uhr an der Bushaltestelle in der Meininger Klostergasse. Von dort aus geht es mit der Stadtlinie nach Dreißigacker bis zur Haltestelle am Wasserturm. Hier beginnt die eigentliche Wanderung durch den Herpfer Wald zum Jungfernstein oberhalb von Herpf. Dieser Stein entstand einer Sage beziehungsweise Überlieferung nach zu Ehren eines im Dreißigjährigen Krieg umgebrachten jungen Mädchens namens Brigitta. Der „Grabstein“ stand 300 Jahre an dieser Stelle und ist nach dem Zweiten Weltkrieg leider verschwunden. 2014 wurde er durch engagierte Herpfer Bürger neu errichtet, damit diese traurige Geschichte nicht aus dem historischen Gedächtnis verschwindet. Nach dem Besuch am Jungfernstein geht es über den Herpfer Fußweg direkt zurück nach Meiningen.

Die Wanderung ist circa 9,5 Kilometer lang und durch die Busanfahrt nach Dreißigacker gut zu schaffen. Kosten: 7 Euro pro Person (Kinder unter 16 Jahren wandern kostenfrei.) Anmeldung bitte online unter www.meiningen.de/buchen oder bei der Tourist-Information Meiningen unter Tel. (03693) 44 650 oder per E-Mail touristinfo@meiningen.gmbh.

Der Meininger Camino

Entlang des Marienwegs geht es am 29. März. Die Tour startet um 10 Uhr am Bahnhof in Meiningen, von wo aus die Wandergruppe mit der Bahn nach Grimmenthal fährt. Ab dem ehemaligen „Spittel“ beginnt der Marienweg – ein Weg, der benannt wurde nach der Herzogin Marie von Sachsen-Meiningen und sich geschmeidig entlang der Profile der Berge in Richtung Meiningen zieht. Bei schönem Wetter verläuft die Route durch den Meininger Grund ins Hasental und nach einer Rast in Richtung Rohrer Berg. An der ehemaligen Bismarktanne geht es dann westwärts zum Panoramaweg und in Richtungen Innenstadt.

Mit dem Marienweg hatte Meiningen einst sozusagen einen eigenen Camino, einen Wallfahrtsweg zwischen der Stadt und Grimmenthal. Die Tour ist entspannt und ungefähr 10 Kilometer lang.

Die Kosten betragen auch hier 7 Euro pro Person (Kinder unter 16 Jahren wandern kostenfrei.) Anmeldung bitte online unter www.meiningen.de/buchen oder bei der Tourist-Information Meiningen unter Tel. (03693) 44 650 oder per E-Mail touristinfo@meiningen.gmbh.

MDR Osterspaziergang

Anfang April wird Meiningen zum Wandermekka Südthüringens: Am 5. April findet der 31. MDR Thüringen Osterspaziergang in der Städteperle zwischen Rhön und Thüringer Wald statt und bietet ideale Voraussetzungen für ein abwechslungsreiches Naturerlebnis.

Vier Routen stehen zur Auswahl: Zwei längere Touren mit etwas über 14 und 10 Kilometern führen durch den Meininger Stadtwald und vorbei an den schönsten Aussichtspunkten wie der Ruine Donopskuppe, der Kastanienallee, dem Diezhäuschen und der Schaubachhütte. Ergänzt werden sie durch zwei barrierearme Wege von jeweils etwa drei Kilometern. Familien entdecken bei der Meininger Parksafari heimische Tiere und Spielstationen, während Menschen mit eingeschränkter Mobilität entlang der einstigen Stadtbefestigung die schönsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt erleben. An allen Strecken warten regionale Spezialitäten und kulturelle Überraschungen auf Groß und Klein.

Weitere Informationen zum Wanderevent, das am Ostersonntag um 9 Uhr auf dem Meininger Markt startet, finden Interessierte in den kommenden Wochen unter www.meiningen.de/osterspaziergang.