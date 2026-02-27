Wander-Saison: Viele Angebote zum Start

Los geht es schon am 1. März mit der Hütes-Wanderung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Tourist-Information. Die beliebte Wanderung, ist ein etwa acht Kilometer lange kulinarische Tour nach Dreißigacker. Über den Limbachsweg und die Kuhtrifft führt die Strecke straff bergan zum Fliederhain. Danach warten herrliche Aussichten entlang des Weges der alten Steinbrüche bis nach Dreißigacker. In dem renommierten Gasthaus „Zum Hirsch“ in der Dorfmitte dürfen dann sonntags-typisch originale „Mäninger Hütes“ genossen werden. Nach dem Mittagessen führt die Wanderung über den Kreuzberg entspannt zurück nach Meiningen. Die ausgewählten Wege sind flexibel – je nach Wetter und Wegezustand. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig. Kosten: 7 Euro pro Person (Kinder unter 16 Jahren wandern kostenfrei.) Das Essen in der Gaststätte zahlt jeder selbst.