Manchmal braucht es gar keinen lauten Paukenschlag, um neue Bewegung in eine Stadt zu bringen. Manchmal genügt eine Frau mit wachem Blick, festen Zielen und einem wissenden Lächeln – und einem Kopf voller Ideen. Wer Astrid Götze in der Hildburghäuser Bibliothek zwischen hohen Regalen und historischem Gebälk begegnet, merkt schnell: Hier ist jemand angekommen. Nicht nur beruflich. Sondern innerlich.Seit einem Jahr leitet sie nun die Kreis- und Stadtbibliothek – ein Haus mit Geschichte, aber mitunter auch mit – geht es nach ihr - viel zu stillen Nachmittagen. „Diese Räume dürfen nicht leer stehen“, sagt sie und blickt durch die Fenster des historischen Rathauses, dessen Zimmer mehr Charme als Quadratmeter zählen. Es ist ihr wichtigster roter Faden: Begegnung schaffen. Räume öffnen. Menschen hereinholen.