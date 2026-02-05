Wandel: Frauen dürfen im Iran offiziell Motorrad fahren

Bislang nutzten viele Frauen Motorräder auch ohne Führerschein, weil Autos im Verkehrschaos der Großstädte nicht mehr vorankommen. Ein generelles Fahrverbot für Frauen existierte zwar nicht, aber auch keine klare gesetzliche Grundlage. In der Praxis blieb vieles vage: Frauen konnten zwar motorisierte Zweiräder kaufen und auf ihren Namen zulassen – fahren durften sie eigentlich nicht. Die Neuregelung schließt die rechtliche Lücke.