Wandel der Arbeitswelt: KI in Firmen viel genutzt - Schulungen oft Mangelware

Große Unternehmen sehen mehr Bedeutung in KI

Auffällig ist der Blick auf die Größe der Unternehmen: Große Organisation mit mehr als 250 Beschäftigten nutzen den Daten zufolge deutlich häufiger bereits generative KI, sehen häufiger einen Weiterbildungsbedarf und setzen diesen auch vielfach um. Fast jedes zweite Großunternehmen (49 Prozent) hat bereits geschult. Deutlich niedriger ist der Anteil bei mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten (32 Prozent). In kleinen Unternehmen mit 20 bis 49 Beschäftigten liegt er bei nur 21 Prozent. "Angesichts der Bedeutung von

Künstlicher Intelligenz geht der Kompetenzaufbau insbesondere im Mittelstand nur langsam voran", sagte Bühler. Die Unternehmen sollten mehr in KI-Schulungen investieren und Fortbildungen von der Politik stärker gefördert werden.