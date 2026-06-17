Er kann nicht nur großflächige Wandbemalungen, Zugmaschinen von 40-Tonnern und Porträts von bekannten Schauspielern und Sängern – er kann auch anders, dieser Jörg Wolke. Er kann auch Verspieltes, Träumerisches, Kindliches. Das bewies der Schmalkalder Künstler jetzt mit der Bemalung der kompletten Ansicht der Fassade der Gemeindebibliothek in Bad Tabarz. Das Kneipp-Heilbad Bad Tabarz am Brotterode gegenüberliegenden Fuße des Inselberges hat damit eine neue künstlerische Attraktion. Das 45 Quadratmeter große Wandgemälde beeindruckt ob seiner bunten, freundlichen Gestaltung, die sich „wunderbar in die Landschaft einpasst“, kommentiert der Künstler. Abgesehen davon sei die Bemalung eines Bibliotheksgebäudes etwas „ganz Seltenes“.