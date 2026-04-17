Buckelwal Neue Vorbereitungen zur Rettung des gestrandeten Wals laufen

Schwerin/Wismar - Die Vorbereitungen für den erneuten Rettungsversuch des vor der Ostsee-Insel Poel liegenden Buckelwals laufen weiter. Helfer bereiteten am Vormittag eine große Arbeitsplattform an der Kaimauer am Hafen von Kirchdorf vor, auf der unter anderem Schläuche, eine Pumpe, ein mobiler Kran und Arbeitsgerät standen. Auch mehrere kleine Schwimmpontons lagen an Land bereit. Einige Kamerateams waren in den Hafenort gekommen - auch rund 30 Schaulustige waren vor Ort, um die Bergungs-Aktion zu verfolgen.