Da schauen die Hexen aus dem Harz ganz neidisch. Im Zella-Mehliser Ortsteil Ebertshausen ist in zur Walpurgisnacht am Mittwochabend wieder einmal Sigis Hexensuppe. Die berühmte Gulaschsuppe mit Spezialwürzung, ist ein kulinarisches Highlight, das Feinschmecker aus der ganzen Region anzieht. Am Kessel auf dem Foto sind Ingrid und Siegfried Janetzky bei den Vorbereitungen am Schützenhaus im Milbach zu sehen.