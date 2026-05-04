Wie schon in den vergangenen Jahren hatte der Traditionsverein Schmalenbuche auch diesmal wieder zur Walpurgisnacht eingeladen – und zahlreiche Gäste folgten dieser Einladung. Besonders für die Kinder ist dieses Fest jedes Jahr ein echtes Highlight. Kein Wunder, denn längst hat sich eine ganz besondere Tradition etabliert: die fliegende Hexe, die über dem Festplatz ihre Runden dreht und für staunende Gesichter sorgt.