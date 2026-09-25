Walpertskirchen Ehrenamtlicher kümmert sich seit 30 Jahren um Bahnhof

Museumsführer und Fahrkartenautomat-Erklärer

Immer dann, wenn ein Zug einfährt, grüßt der 70-Jährige freundlich und winkt. Eine Lieblingsbeschäftigung hat der Rentner bei seinem Engagement auch: Ein "kleines, aber feines Museum", das direkt auf der frisch gemähten Wiese steht und der Gemeinde gehört. Besucher können dort auf Anfrage etwa eine historische Schrankenwärterbude und drei Eisenbahnsignale bestaunen. Dafür zuständig ist selbstverständlich Karl Bürger - als "Museumsdirektor, -wärter, -führer und -hausl in Personalunion".

Nach dem Mähen ist Karl Bürger für diesmal durch mit seinem Dienst an der Gemeinschaft. Nicht ganz: "Brauchen Sie Hilfe?", ruft er in Richtung des rot gestrichenen Wartehäuschens, das am Bahnsteig steht. Ein Fahrgast hat Probleme mit dem Ticketautomaten. Da unterstützt der selbst ernannte "Fahrkartenautomat-Erklärer" doch gerne. Und so ist das Problem mit der Kartenzahlung auch schnell behoben.

"So, jetzt machen wir Feierabend", sagt Bürger. Um den Bahnhof in Walpertskirchen will er sich kümmern, solange er kann. Was aus all dem einmal wird, wenn er nicht mehr kann, will sich Bürger gar nicht ausmalen: "Wer macht es dann? Keiner".