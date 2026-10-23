Einen Festgottesdienst feierte Dechant Markus Günther vom Pastoralverbund „Hessisches Kegelspiel zu den Heiligen 14 Nothelfern“ auf dem Gehilfersberg. Damit endete in der Wallfahrtskirche das Wallfahrtsjahr 2026. Von Ostermontag bis Wendelinus fanden dort jeden Samstagmorgen und an besonderen Festtagen Eucharistiefeiern mit unterschiedlichen Priestern statt. Diese entfallen bis zur Wiedereröffnung des Wallfahrtsjahres am Ostermontag 2027. Die Kirche ist geschlossen und alarmgesichert.