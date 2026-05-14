Wallfahrt Himmelfahrt mit Wallfahrt, Ausflügen und Grillfesten

Im Freistaat könnten sich nach Zahlen des Statistischen Landesamtes rund 882.000 Männer ab 15 Jahren feiern lassen. Den Statistikern zufolge lebten im Freistaat zuletzt mehr Väter zusammen mit Kindern in einem Haushalt. Ihre Zahl stieg im Vergleich zu 2015 um 1,8 Prozent auf 219.000. Im selben Zeitraum nahm die Zahl der Männer in Haushalten ohne Kinder um 8,7 Prozent auf etwa 551.000 ab. Hinzu kommen etwa 113.000 ledige Söhne ab 15 Jahren, die bei ihren Eltern oder einem Elternteil wohnten.