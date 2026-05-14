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  6. Himmelfahrt mit Wallfahrt, Ausflügen und Grillfesten

Wallfahrt Himmelfahrt mit Wallfahrt, Ausflügen und Grillfesten

Trotz Regenschauer kamen viele Besucher zur Männerwallfahrt im Eichsfeld. Andere waren mit dem Bollerwagen oder bei Wanderungen und Festen unterwegs.

Wachstedt (dpa/th) - Tausende Menschen kamen trotz wechselhaften Wetters mit Regenschauern am Himmelfahrtstag zur traditionellen Männerwallfahrt im Thüringer Eichsfeld. Am Gottesdienst unter freiem Himmel an der Wallfahrtskirche Klüschen Hagis bei Wachstedt beteiligten sich nach Angaben eines Vertreters des Bistums Erfurt etwa 3.500 Männer, aber auch Familien. Die Teilnehmerzahl war niedriger als im vergangenen Jahr mit rund 6.000. "Das ist dem Wetter geschuldet", sagte der Sprecher. Hinzu komme der Katholikentag in Würzburg, zu dem viele Thüringer gefahren seien. 

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Die Männerwallfahrt des Bistums am Himmelfahrtstag im katholisch geprägten Eichsfeld hat eine jahrzehntelange Tradition. Auch anderorts in Thüringen wurden Gottesdienste der katholischen und evangelischen Kirche gefeiert - oft im Grünen. Viele Thüringer nutzten den Feiertag für Ausflüge in die Natur, für Dorffeste, Grillpartys oder Wanderungen. 

Bischof: Wogegen sich Menschen wehren sollten 

Das diesjährige Leitwort bei der Männerwallfahrt lautete: "In der Hoffnung leben, auch wenn die Welt wankt." In seiner Predigt nahm der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr Bezug zu aktuellen Entwicklungen. "Ich will nicht auf einen starken Mann oder eine starke Frau vertrauen müssen, die alles richten soll", sagte er. Es befremde ihn, dass so viele Katholiken US-Präsident Donald Trump gewählt hätten und die Leitung der russisch-orthodoxen Kirche den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstütze.

Er könne auch nicht verstehen, dass mehr als 30 Prozent der Eichsfelder 2024 eine Partei gewählt haben, "die ein völkisch-nationalistisches Weltbild verkauft, ohne noch groß zu verstecken, aus welcher Geschichte es kommt, und die den Menschen einredet: "Alles ist schlecht"". Den Parteinamen AfD nannte der Bischof nicht. 

Menschen, die 1989 in der friedlichen Revolution ihre Freiheit erkämpft hätten, sollten sich heute "lautstark dagegen wehren, dass ihre friedliche Revolte gegen die Diktatur der SED in eins gesetzt wird mit dem Kampf gegen die heutige demokratisch gewählte Regierung", mahnte der Bischof. 

Die Kirchen feiern Himmelfahrt rund 40 Tage nach Ostern. Sie gedenken dabei der Aufnahme von Jesus Christus in den Himmel, die in der Bibel überliefert ist.

882.000 Männer leben im Freistaat 

Viele Thüringer nutzten den freien Tag für Wanderungen, Fahrradtouren, Garten- und Dorffeste, Ausfahrten mit geschmückten Gespannen oder Konzertbesuche. Jenseits des kirchlichen Hintergrundes hat sich Himmelfahrt als Männer- oder Vatertag eingebürgert. 

Im Freistaat könnten sich nach Zahlen des Statistischen Landesamtes rund 882.000 Männer ab 15 Jahren feiern lassen. Den Statistikern zufolge lebten im Freistaat zuletzt mehr Väter zusammen mit Kindern in einem Haushalt. Ihre Zahl stieg im Vergleich zu 2015 um 1,8 Prozent auf 219.000. Im selben Zeitraum nahm die Zahl der Männer in Haushalten ohne Kinder um 8,7 Prozent auf etwa 551.000 ab. Hinzu kommen etwa 113.000 ledige Söhne ab 15 Jahren, die bei ihren Eltern oder einem Elternteil wohnten.

Christi Himmelfahrt ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. Nach Angaben der Polizei verlief der Feiertag in Thüringen bis zum Nachmittag ohne größere Zwischenfälle.