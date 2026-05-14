Wallfahrt Himmelfahrt mit Wallfahrt, Ausflügen und Grillfesten

Wachstedt (dpa/th) - Tausende Menschen kamen trotz wechselhaften Wetters mit Regenschauern am Himmelfahrtstag zur traditionellen Männerwallfahrt im Thüringer Eichsfeld. Am Gottesdienst unter freiem Himmel an der Wallfahrtskirche Klüschen Hagis bei Wachstedt beteiligten sich nach Angaben eines Vertreters des Bistums Erfurt etwa 3.500 Männer, aber auch Familien. Die Teilnehmerzahl war niedriger als im vergangenen Jahr mit rund 6.000. "Das ist dem Wetter geschuldet", sagte der Sprecher. Hinzu komme der Katholikentag in Würzburg, zu dem viele Thüringer gefahren seien.