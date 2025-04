Wallfahrt Die Schwarze Madonna, das Osterkleid und die Doppelgängerin

Ein Schatz aus Kleidern, Schmuck und Bischofsring

Über die Jahrhunderte überhäuften Besucher die Gottesmutter mit Kleidern und Geschenken. Ringe, Armbänder und Amulette füllen Vitrinen in der Altöttinger Schatzkammer. Die österreichische Kaiserin Elisabeth "Sisi" etwa schenkte ihren goldenen Brautkranz; der Ring an ihrem Zepter stammt von Papst Benedikt, es ist sein Bischofsring.

Rund drei Dutzend Gewänder zählen zu ihrer Garderobe; die Farbe des Kleides orientiert sich am jeweiligen Fest: violett zur Fastenzeit, rot zu Pfingsten, helles Violett für den Advent und Weihnachten. Zur Osternacht trägt sie Weiß.

Die Restauratoren mahnten zu Vorsicht auch beim Kleiderwechsel zu den kirchlichen Festen. Das Holz der Figur sei teils durch Schädlingsbefall geschwächt, diagnostizierten die Experten. Im unteren Bereich habe sie einen durchgehenden Riss.

Vorsicht beim Kleiderwechsel

Die dickschichtige Fassung - bestehend unter anderem aus Grundierung und Malschicht - sei teils gebrochen und weise an manchen Stellen eine ungenügende Haftung auf. Bruchkanten stünden teils im Zehntel- bis Millimeterbereich auf, sodass bei unvorsichtigem Wechsel des Gewandes die Gefahr von Abrissen bestehe.

Am Karsamstag blieb der Kleiderwechsel einmal mehr problemlos: Die Gottesmutter präsentiert sich den Besuchern zum Osterfest ohne sichtbaren Schaden im weißen, mit Goldfäden durchsetzen Gewand.

Ihre Kopie trägt hingegen zu Ostern ihr Alltagsgewand in Gold und Rot. Sie bleibt wie meist ohne öffentlichen Auftritt auf ihrem Sims im Verwaltungsgebäude.

Stellvertreterin im Corona-Einsatz

In der Corona-Zeit kam dann doch die Stellvertreterin zum Einsatz: Sie wurde in der Basilika aufgestellt für die Gläubigen, die wegen der Abstandsregeln nicht in die enge Kapelle konnten.

Unter Stadtpfarrer Metzl hat die Stellvertreterin weniger zu tun als unter seinem Vorgänger Prälat Günther Mandl. Zum sogenannten Gnadenbildkuss am Aschermittwoch als sehr persönliche Verehrung hatte Mandl teils das Abbild gewählt. Er könne auf dem Weg zur nahen Kirche "St. Magdalena" als Träger der Madonna stolpern und stürzen – und mit ihm die fragile Gottesmutter, sagte Mandl einmal.

Metzl wählte hingegen auch am Aschermittwoch die echte Madonna. "Die Leute gehen zum Original", sagt er. "Wer will schon die Kopie?" Und: "Wir sind ein lebendiger Wallfahrtsort" - und eben kein Museum.

Wie lange kann die prominente Madonna noch erhalten werden - und könnte die Kopie sie ersetzen? Bildhauer Neustifter meint, die Figur könne noch 1.000 Jahre bestehen. Nicht zuletzt würden die Restaurationstechniken besser. Auch der Stadtpfarrer ist ohne Sorge um den Bestand des Gnadenbildes. Die Schwarze Madonna werde bestehen, "bis das Reich Gottes kommt".