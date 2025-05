Neben den Sternwanderungen zum Kloster gab es ein Festprogramm und einen Gottesdienst. Die ökumenische Christus-Wallfahrt stand in diesem Jahr im Zeichen des Gedenkens an den Bauernkrieg 1525. Der "Freie Ritterbund Thüringen" präsentierte sich dazu im Kapitelsaal unter anderem mit mittelalterlichen Kostümen. In einem Scriptorium konnten große und kleine Besucher auf altem Papier und mit Feder wie vor 500 Jahren schreiben.