Einen Ultraschallkurs in der Walldorfer Kirche? So etwas gab es noch nie. Medizinprofessor Steffen Rickes wird die viertägige Veranstaltung leiten. Von ihm stammt die ungewöhnliche Idee, dafür das Gotteshaus zu nutzen. Rickes ist in Walldorf aufgewachsen. Das Dorf seiner Kindheit und Jugend ist dem 53-Jährigen im Herzen nah geblieben, auch wenn er inzwischen in Halberstadt in Sachsen-Anhalt wohnt. Im Oberdorf, nur wenige Schritte von der Schule entfernt, steht sein Elternhaus. Die berühmte Wehrkirche ragt nicht weit davon entfernt empor, deren vertrauter Glockenklang einst bis in sein Kinderzimmer drang. Das Läuten habe er immer gern gehört, erzählt er.