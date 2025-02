Die Auswirkungen des Klimawandels haben sich auch bei den Störchen längst herumgesprochen. Seit Jahren ist daher zu beobachten, dass sie auch im Werratal sehr zeitig im Jahr ihre Nester in der Höhe beziehen. An der Walldorfer Kirchenburg hat das Storchen-Pärchen daher schon seine angestammt „Wohnung“ in Beschlag genommen. So verhindern die Beiden, dass sich ungebetene Gäste einnisten. Allerdings ist ein so zeitiges Erscheinen mit einigen Widrigkeiten verbunden. Dazu zählt mit Sicherheit die aktuelle Eiseskälte. Zweistellige Minustemperaturen gefallen Störchen garantiert nicht.