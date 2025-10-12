Walldorf: Streuobstwiesen tragen tonnenweise Früchte

Wer hätte sich vor 25 Jahren – beim Pflanzen der Streuobstwiese am Freizeitpark Sandsteinhöhle – träumen lassen, dass die Natur im Sommer 2025 so viele Früchte hervorbringt? Gerade ist Harald Heinig am Sonntag noch mit Himbeeren aus dem Garten gekommen. Ein schöner Snack. Doch eigentlich sind es die großen Bäume, die in diesem Jahr so viel abwerfen, dass Heinigs von einer regelrechten Obstschwemme sprechen. „Eben habe ich noch drei Bäume Walnüsse geschüttelt“, sagt der Walldorfer. 15 Walnussbäume hatte er seinerzeit gepflanzt, in vier Sorten, von denen zwar nicht alle gleich viel tragen, aber immerhin. Als Sonnenschutz für die Besucher am Freizeitpark waren sie mit ihrem dichten Blätterwerk gedacht. Nun kommt man auch noch in den Genuss der vielen Früchte, die ausländischen Walnüssen beim Geschmack übrigens in nichts nachstehen.