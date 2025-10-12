Walldorf: Streuobstwiesen tragen tonnenweise Früchte

Tafelobst und Saft werden draus

Auch in einer Mosterei in Suhl haben die Heinigs dieses Jahr Saft machen lassen und beliefern nächstens eine Mosterei in Bad Königshofen. Gerade hat sich Doris Heinig für das Apfelfest in Hausen angemeldet, das am kommenden Wochenende stattfindet. Beim Herbstfest in Oberkatz bot sie kürzlich die auf der eigenen Streuobstwiese geernteten Apfel- und Birnensorten an. „Ein Teil unseres Obstes wird als Tafelobst verkauft, vielleicht so sieben Zentner“, sagt die agile Frau. Angesichts der Obstschwemme in diesem Jahr ist es nicht so einfach mit dem Vermarkten – aber eigentlich kurios, dass derzeit Äpfel im Supermarkt übers Kassenband gehen, wenn man doch die einheimischen knackfrisch haben kann. Und das in wie vielen Sorten! Wer nächstens den Reformationsmarkt in Möhra im Wartburgkreis besucht – und das sind stets Tausende – wird die Familie aus dem Werratal mit einem Stand vor Ort finden. „Ich hab mich angemeldet, es hat gerade noch geklappt“, sagt Doris Heinig. Auch Saft in 5-Liter-Behältern bietet sie dann wieder an, Apfel oder Apfel-Birnen-Saft.