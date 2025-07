Neue Klänge in einem ehrwürdigen Gotteshaus – es waren nicht die bekannten, gängigen Kirchenlieder, die da am dritten Sonntag nach Trinitatis in der St. Nikolai-Kirche von Metzels erklangen. Was der Projektchor unter Leitung von Kantor Ulf Prieß an Titeln einstudiert hatte, war rhythmischer, schmissiger, moderner – das Zuhören eine Freude, nicht nur für ausgesprochene Musikliebhaber. Zudem sorgte eine Band – Josefine Brüderle (Piano), Felix Fuß (Gitarre), Marc Scheidig (Bass), Johann Stiehler (Cajon) und Klaus-Otto Kramer (Klarinette, Saxofon) – für zusätzliche Klangvielfalt.