Daniel Meyer stellt sich am kommenden Dienstag, 12. März, um 18.30 Uhr bei einem Gemeindeabend zum Thema „Eine Welt ohne Kirche?“ in der Walldorfer Kirche vor. Alle Interessierten sind dazu willkommen. Es schließt sich ein Gespräch mit den Gemeindekirchenräten in geschlossener Sitzung an.