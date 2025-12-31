24 Stunden einsatzbereit sind die Kameraden der Feuerwehren der Stadt Meiningen – das zeigt sich auch gerade und aktuell am letzten Tag im alten Jahr. Um 12.06 Uhr wurde über die Leitstelle alarmiert – ein Brand ist in der Kompostieranlage am Ortsrand von Walldorf ausgebrochen. Vor Ort befinden sich derzeit Einsatzkräfte der Wache 1 (Meiningen) und Wache 5 (Walldorf) mit mehreren Fahrzeugen. Nach ersten Einschätzungen wird der Brand noch mehrere Stunden andauern, ist aber unter Kontrolle.