  Groß und Klein im Kirmesfieber

Walldorf Groß und Klein im Kirmesfieber

Jan Mell

Walldorf feiert bis Sonntag Kirmes. Am Donnerstag schallte schon der Ruf „14,15 Keeermes“ laut durch die Straßen.

 
Walldorf: Groß und Klein im Kirmesfieber
Das Scholzenpaar vom Kindergarten: Oskar Abe und Elise Müller. Foto: Jan Mell

In Sachsen Kirmes müssen sich die Walldörfer keine Sorgen machen. Rund 250 Mädchen und Jungen vom Kindergarten Kleine Sandhasen und der Grundschule Landsbergblick zogen am Donnerstagvormittag von der Thomas-Müntzer-Straße feierlich durch den Ort. Als Nachwuchs-Scholzenpaare machten Karl Willi Heinze und Luise Marr (Grundschule) sowie Oskar Abe und Elise Müller (Kindergarten) eine ausgesprochen gute Figur. Der Umzug endete am Kressehof, wo der Walldorfer Sportverein mit seiner Kirmesgesellschaft eine Hauskirmes veranstaltete. Sie soll künftig Tradition werden. Der Saal war proppenvoll, das Programm der Schüler und Kleinen Sandhasen begeisterte das Publikum, wozu insbesondere Bewohner des angrenzenden Altenpflegezentrums „Werraaue“ gehörten.

Das Scholzenpaar der Walldorfer Grundschule: Foto: Jan Mell

Das Programm der nächsten Tage klingt vielversprechend: Der Samstagmorgen beginnt mit den traditionellen Kirmesständchen von Haus zu Haus, am Abend spielen ab 20 Uhr die Rhön-Rock’n’Roller zum Tanz auf. Das Besondere: In den musikalischen Pausen wird sich die Walldorfer Kirmesgesellschaft beim 3. Meininger Kirmesturnier mit anderen Kirmesgesellschaften bei Gaudi-Wettkämpfen wie Bierdeckel-Schnipsen und Bierkrug-Stemmen messen. Der Sonntag beginnt im Kressehof mit einem musikalischen Frühschoppen ab 10 Uhr und dem traditionellen Mittagessen um 11.30 Uhr. Der Kirmesumzug startet um 15 Uhr, danach findet zum Abschluss noch Kindertanz im Kressehof statt.