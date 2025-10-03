Walldorf: Groß und Klein im Kirmesfieber

In Sachsen Kirmes müssen sich die Walldörfer keine Sorgen machen. Rund 250 Mädchen und Jungen vom Kindergarten Kleine Sandhasen und der Grundschule Landsbergblick zogen am Donnerstagvormittag von der Thomas-Müntzer-Straße feierlich durch den Ort. Als Nachwuchs-Scholzenpaare machten Karl Willi Heinze und Luise Marr (Grundschule) sowie Oskar Abe und Elise Müller (Kindergarten) eine ausgesprochen gute Figur. Der Umzug endete am Kressehof, wo der Walldorfer Sportverein mit seiner Kirmesgesellschaft eine Hauskirmes veranstaltete. Sie soll künftig Tradition werden. Der Saal war proppenvoll, das Programm der Schüler und Kleinen Sandhasen begeisterte das Publikum, wozu insbesondere Bewohner des angrenzenden Altenpflegezentrums „Werraaue“ gehörten.