Unter dem Motto „Weniger ist mehr – Schätzen lernen, was ich habe“ findet am Samstag, 7. November, das nächste Frühstücks-Treffen für Frauen im Kressehof in Walldorf statt. Von 9 bis 12 Uhr erwartet die Teilnehmerinnen neben einem gemeinsamen Frühstück ein Vortrag der Referentin, Autorin und Podcasterin Silke Stattaus aus Lutherstadt Wittenberg. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es gelingen kann, das eigene Leben bewusster wahrzunehmen und das Vorhandene mehr wertzuschätzen.