Wie der Wald nach den Abholzungen durch die Borkenkäferschäden und den Holzabfuhren verlassen wird, das stößt nicht nur Stadtrat Bernd Linke (AfG) auf. Deshalb wandte er sich zur Stadtratssitzung in Großbreitenbach an den Revierförster Jens Schinkitz. Er stellte einen Vergleich zwischen den hiesigen Wäldern mit dem Revier Schönbrunn an, das zeige, dass es auch anders gehe. Schinkitz sagte, dass aufgrund der Talsperre andere Vorgaben gelten könnten. Es sei seitens des Thüringen Forst nicht vorgesehen, dass wie im angesprochenen Revier alles gemulcht werde, was im Wald nach den Kahlschlägen übrig gelassen wird. Andreas Beyersdorf (CDU/UL) erinnert an das Pilotprojekt auf der Meuselbacher Kuppe, bei dem ein Teil des Waldes nach der Abholzung gemulcht wurde, bei einem anderen Teil blieb alles liegen. Das Ergebnis sei noch offen. Er wünscht sich, dass für ein gewisses Waldbild auch im heimischen Revier gesehen werden müsse, was das Mulchen bringt. Bernd Linke sprach davon, dass man sich momentan im Wald die Beine breche, wenn man durch die Kahlflächen streift.