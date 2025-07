Waldzustand: Thüringer Forstleute trainieren für Waldzustandserhebung

Der nächste Waldzustandsbericht erscheint im Spätherbst. Im Freistaat werden diese Daten seit 1991 jährlich erhoben. Mit der systematischen Erfassung des Waldzustandes wurde sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR in den 1980er Jahren begonnen. Damals waren die Wälder akut durch Luftschadstoffe - insbesondere Schwefeldioxid und Stickoxide - bedroht.