Es klingt nach einem Hoffnungsblick: Der Anteil geschädigter Bäume in Thüringens Wäldern geht etwas zurück, sagt der aktuelle Waldschadensbericht. Doch der Wandersmann steht nach wie vor auf den Höhen im Freistaat unvermittelt vor kahlen Flächen. Und ist es nicht eigentlich logisch? Wenn die extrem kranken, um nicht zu sagen: toten Bäume gefällt worden sind, zählen sie unter den Bäumen, deren Zustand gemessen wird, nicht mehr mit.