Die Nachrichten aus der Waldwirtschaft werden nicht besser. Die Erlöse für die Kommunen sinken, die Arbeit wird mehr – so das Fazit zum Römhilder Waldwirtschaftsplan 2025 von Revierleiter Mathias Eisenbach. Diesen stellte er zur Stadtratssitzung in Römhild am Dienstag vor. „Die Planung ist nicht einfach. Weil der Landeshaushalt noch nicht beschlossen ist, können wir nicht mit Fördermitteln planen. Was wir eingetaktet haben, sind Fördermittel vom Bund, die wir jedes Jahr bekommen haben – in der Hoffnung, dass sie auch 2025 fließen. Diese finanzielle Unterstützung gibt es für die Markierung von Habitatbäumen. Wir weisen rund 8500 Bäume im Stadtgebiet aus und bekommen Geld dafür, das wir dringend brauchen“, informierte der Waldexperte.