Willkommen im Epizentrum des Borkenkäferbefalls! Mit dieser Grußformel könnte die Stadt Eisfeld ihre Gäste empfangen – und damit auch erklären, warum vielerorts der dichte Fichtenforst auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Der einst bewaldete markante Hausberg der gesamten Region, der Bleßberg, steht mittlerweile nahezu nackt da. Doch schaut man sich die kahlen Stellen genauer an, erkennt man klar und deutlich: Die neue Wald-Generation wächst.