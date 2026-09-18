Großpösna (dpa/sn) - Erholung, Naturschutz, grüne Lunge aber auch Wirtschaftsfaktor: Der Wald steht an diesem Wochenende besonders im Fokus. Bei den deutschen Waldtagen sollen bis Sonntag die Menschen für diesen "beeindruckenden Ort" begeistert werden, sagte Bundesforstminister Alois Rainer im Vorfeld. Es sei eine Einladung in den Wald zu Führungen mit Försterinnen und Förstern, Festen für die ganze Familie und Pflanzaktionen, betonte der CSU-Politiker vor der Eröffnung der Waldtage in Großpösna bei Leipzig.