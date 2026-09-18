"Wir wissen, dass die Eiche besser mit Hitze und Trockenheit umgehen kann. Mit ihren tiefen Wurzeln kommt sie an tiefergelegene Wasserreservoirs heran", erläutert Padberg. In den ersten Wachstumsjahren kann sie sich aber oftmals nicht gegen andere Arten wie die Birke durchsetzen. "Da gilt es dann die Kräfte der Natur zu nutzen, aber gleichzeitig als Mensch steuernd einzugreifen, um da gewünschte Ziel zu erreichen." So habe sich über die Jahre ein Mischwald gebildet, erklärte Padberg.