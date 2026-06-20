﻿Unlängst erlebten die Kinder der Kindertagesstätte „Waldstrolche“ von Manebach zwei spannende und lehrreiche Wochen – Blaulichtwochen! Der Name war tatsächlich Programm, denn hier drehte sich alles um die Themen Sicherheit, Hilfsbereitschaft und verantwortungsvolles Handeln, wie Christiane Lorenz berichtet. Bei zahlreichen Bildungsangeboten rund um Feuerwehr, Rettungsdienst, Erste Hilfe und Verkehrssicherheit konnten die Mädchen und Jungen wertvolle Erfahrungen sammeln. Ihnen sollten auf altersgerechte Weise so wichtige Themen wie Hilfsbereitschaft, Sicherheit, Verantwortung und Teamarbeit nähergebracht werden. Spielerisch lernten sie, wie Menschen in Notlagen geholfen wird und welche Aufgaben die verschiedenen Rettungsorganisationen dabei übernehmen.