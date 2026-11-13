Sogar mit Musik voran, für die vier Bläser sorgten, zogen am Donnerstagnachmittag auch in Albrechts die Waldstrolche mit Laternen und Lampions durch den Ortsteil. Ihr kleiner Martinsumzug fand bewusst später als sonst statt, um Überschneidungen mit weiteren Veranstaltungen aus diesem Anlass zu vermeiden. Nicht nur das. Auch die Route führte diesmal nicht vom Mühlplatz zurück zum Kindergarten wie sonst, sondern hinauf zur Turnhalle.