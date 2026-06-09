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  6. Saisonstart mit Kinderfest und Wasserlaufbällen

Waldschwimmbad Oberschönau Saisonstart mit Kinderfest und Wasserlaufbällen

Das Waldschwimmbad Oberschönau startet am Sonntag in die neue Badesaison. Zur Eröffnung gibt es Bastelangebote, Wasserlaufbälle und Verpflegung.

Waldschwimmbad Oberschönau: Saisonstart mit Kinderfest und Wasserlaufbällen
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Im Waldbad Oberschönau startet am 14. Juni die Saison. Foto: Annett Recknagel

Das Waldschwimmbad Oberschönau eröffnet am Sonntag (14. Juni) die Badesaison 2026. Ab 13 Uhr lädt der Schwimmbadverein gemeinsam mit dem Kindergarten Sonnenkinder aus Oberschönau zur Saisoneröffnung mit Kinderfest ein.

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Bastelspaß im Waldschwimmbad

Für die kleinen und großen Gäste sind verschiedene Bastelaktivitäten vorbereitet. Nur zur Eröffnung stehen außerdem Wasserlaufbälle bereit. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Angeboten werden Kaffee und Kuchen, kühle Getränke, Cocktails sowie Thüringer Bratwürste und das bekannte Sortiment des Schwimmbads.

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02.06.2025 16:41 Freibad Oberschönau Regenschutz statt Sonnencreme

Nur knapp zwei Stunden sollte das lustige Treiben zum Kinderfest im Oberschönauer Bad dauern. Dann füllte Petrus das Wasser im Becken auf. Die Kleinen gingen, die Großen feierten.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Schwimmbadverein mit Unterstützung des Kindergartens ein buntes Fest zur Saisoneröffnung auf die Beine gestellt. Damals machte allerdings das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung: Nach gutem Beginn sorgten Regen und Gewitter dafür, dass das Kinderfest früher als geplant endete. Dennoch blieb der harte Kern und die vielen Fans des Waldbades vor Ort.

Für die neue Saison hoffen die Aktiven nun auf besseres Freibadwetter. Im vergangenen Jahr kam das Oberschönauer Bad auf 53 Badetage. Bei Sonnenschein ist das Schwimmbad in der Saison von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Saisoneröffnung ist frei.