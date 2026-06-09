Waldschwimmbad Oberschönau: Saisonstart mit Kinderfest und Wasserlaufbällen

Schon im vergangenen Jahr hatte der Schwimmbadverein mit Unterstützung des Kindergartens ein buntes Fest zur Saisoneröffnung auf die Beine gestellt. Damals machte allerdings das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung: Nach gutem Beginn sorgten Regen und Gewitter dafür, dass das Kinderfest früher als geplant endete. Dennoch blieb der harte Kern und die vielen Fans des Waldbades vor Ort.