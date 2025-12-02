Das hat sich Heiko Hahn nicht nehmen lassen: Die ersten Getränke hat der Pächter des Oberhofer Waldschlösschen am Montag selbst serviert. Seit Anfang der Woche ist die ehemalige Pension in der Tambacher Straße als Hotel mit angeschlossenem Spezialitätenrestaurant wieder geöffnet. Gut einen Monat lang haben die Handwerker für die ersten Renovierungs- und Umbauarbeiten benötigt. Mehr als 200.000 Euro haben Heiko Hahn und seine Frau investiert. Es war nur der Anfang. In den kommenden Jahren wollen die beiden das Hotel und das Appartementhaus weiter umbauen. Der Saunabereich werde beispielsweise komplett überarbeitet.