Ein Rechen musste her. Das Styropor war mit dem Waldboden so fest verbunden, dass es die Kinder kaum heraus bekamen. Isabeau Roseneck vom Forstamt Schmalkalden eilte zum Auto. Ida, Matilda, Sophia, Helena und Nele gaben nicht auf, zerrten und zogen und siehe da – es klappte. Der Unrat wanderte in den Müllbeutel. Der Rechen kam an einen anderen Stelle zum Einsatz. „Styropor – wer macht denn so was“, fragten sich die Mädchen.